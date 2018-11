Widok prosto z Marszu Niepodległości. Kamery Gazeta.pl na miejscu [NA ŻYWO]

an_ma_o 2 godziny temu Oceniono 13 razy 5

Jestem właśnie w kraju gdzie niedawno była wojna domowa ... bardzo długa bo 15 letnia wojna ; to nauczyło ludzi tu żyjących szcunku dla człowieka niezaleznie od wyznania i obecnie na jednym placu ... co ja mówię na jednej działce stoi meczet oraz kosciol a zaraz kolo nich ruiny starożytnej świątyni i jeszcze jeden kościół ... tak na prawdę żyją tu trzy wyznania : sunnici katolicy oraz szyici . Na ulicach spokój nikt nikogo nie zaczepia i każdy odnosi się do każdego z szacunkiem w tym do kobiet niezaleznie od stroju i wyznania . Wszyscy pracują dla odbudowy kraju w którym wojnę wywolali palestnscy uchodźcy i Żydzi . Patrzę na wiadomości dziś z naszego kraju i skóra na karku cierpnie .... mamy tylko jedno wyznanie ; ksenofobia dopropwadzila do tego że jesteśmy jednolitym narodem a i tak jest tylko nienawiść ...