Brutalnie pobił i ugodził nożem w głowę swoją byłą dziewczynę. Policja: Sceny jak z filmu grozy

zz1026 godzinę temu

ugodzenie w glowe nie wypelnia znamion usilowania zabojstwa?

czy gdyby to byla corka prokuratora to tez by mial tylko zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu?



swoja droga co ten jelop mial w tym swoim chorym lbie?

myslal ze jak ja pobije to ona do niego wroci?