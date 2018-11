Sąd zdecydował ws. Marszu Niepodległości w Warszawie. Może się odbyć zgodnie z prawem

puuchatek przed chwilą Oceniono 2 razy 2

Czyli teraz jeśli dojdzie do burd, to władze miasta będą mogły uczciwie powiedzieć: "Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby temu zapobiec".



A pełna odpowiedzialność - zarówno za ewentualne burdy, jak za treść transparentów i symboli - spadnie na idących w pierwszym rzędzie prezydenta i premiera.



To przynajmniej jasna i jednoznaczna sytuacja.