Wenta wejdzie w koalicję z PiS-em, a nie z KO? Kieleckie media: toczą się rozmowy

Bogdan Wenta w drugiej turze wyborów samorządowych zdobył 61 proc. głosów, pokonał rządzącego od 2002 roku Wojciecha Lubawskiego i zostanie nowym prezydentem Kielc. Były reprezentant Polski w piłce ręcznej był politycznie związany z Platformą Obywatelską, ale początkowo nie miał poparcia partii. Teraz, jak sugerują lokalne media, możliwa jest jego koalicja z PiS.

Wenta w 2014 roku jako kandydat PO dostał się do Parlamentu Europejskiego. Jednak Koalicja Obywatelska w wyborach na prezydenta Kielc wystawiła innego kandydata. Ten jednak nie dostał się do drugiej tury. Dopiero przed drugą turą wyborów Koalicja Obywatelska poparła Wentę. A już po jego zwycięstwie, Grzegorz Schetyna mówił, że PO chce budować z nim koalicję w radzie miasta.

Wenta do liczącej 25 członków rady miasta wprowadził siedmioro radnych - bez niego ani PiS, ani KO nie mają w niej większości. PiS do większości brakuje niewiele - ma w radzie 11 mandatów. Koalicja Obywatelska ma sześciu radnych, jednak razem z siedmioma radnymi Wenty to dość, by mieć większość. Ostatni mandat zdobyło SLD.

"Nie ma rozwiązań jedynkowo-zerowych"

Według naszekielce.com - i wbrew zapowiedziom Grzegorza Schetyny - obecnie prawdopodobny ma być scenariusz koalicji Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie Wenty z PiS-em. Lokalny serwisu podaje, że toczą się w tej sprawie rozmowy i zwraca uwagę, że taka koalicja dałaby prezydentowi lepsze relacje z władzami powiatu i województwa, gdzie rządzić będzie PiS.

Sam Wenta komentował sprawę dziś rano w Radiu ZET. Stwierdził, że "prosty rachunek matematyczny podpowiada" współpracę z radnymi Koalicji Obywatelskiej. - Ale jesteśmy otwarci także na tych, którzy prowadzili. PiS wprowadził do miasta 11 radnych. Tego nie wolno nie wziąć pod uwagę - stwierdził. Ocenił, że "na poziomie takich miast" jak Kielce "nie ma rozwiązań jedynkowo-zerowych".

Lokalny KOD protestuje przeciwko koalicji z PiS

Przeciwko takiemu scenariuszowi protestuje świętokrzyski Komitet Obrony Demokracji. Wystosował on do przyszłego prezydenta apel i zwraca się z prośbą o "zajęcie stanowiska w sprawie koalicji w Radzie Miasta Kielce'.

"Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty podejmie współpracę z partią PiS, która od trzech lat niszczy demokrację w Polsce, łamie Konstytucję, narusza trójpodział władzy, odbiera sukcesywnie obywatelom wolność, jest partią antysamorządową, stopniowo centralizującą Polskę"

- czytamy w oświadczeniu. KOD ocenia, że wariant bez zawierania koalicji i zabieganie o głosy radnych przed konkretnymi głosowaniami" nie będzie służyło demokracji oraz interesom stolicy województwa i jej mieszkańców".