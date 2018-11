Pogoda na długi weekend. Groźne mgły mocno ograniczą widzialność

Na Podkarpaciu i w Małopolsce widzialność będzie ograniczona do 100 metrów. Mgły pojawią się także na Pomorzu i na wschodzie kraju, i tam ograniczą widzialność do 200-300 metrów.

Pogoda na długo weekend. Gdzie najzimniej?

Według synoptyków weekend będzie najchłodniejszy w północno-wschodniej części kraju. Na Podlasiu i na Suwalszczyźnie temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 10 stopni. W centrum będzie trochę cieplej - do 14 stopni. Najcieplejsza pogoda będzie na Ziemi Lubuskiej i na Śląsku - tam termometry pokażą od 15 do 17 stopni.

Zmiana w pogodzie

Szykuje się kolejna zmiana w pogodzie. Większe ochłodzenie nadejdzie w połowie przyszłego tygodnia. Temperatura maksymalna wyniesie wtedy tylko 13 stopni, na południu kraju.