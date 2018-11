Jakość powietrza w Polsce najgorsza w Europie. W niektórych miastach sytuacja jest krytyczna

W dniu dzisiejszym powietrze w całym kraju jest fatalne. Polska wypada najgorzej na tle wszystkich europejskich krajów. Nie najlepiej jest także za naszą południową granicą - w Czechach i na Słowacji. O stan powietrza mogą martwić się dzisiaj także Macedończycy.

Smog zasłonił niemal cały kraj. Najgorzej na południu Polski

Najbardziej zanieczyszczonym powietrzem oddychają dziś mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Kalisza, Szczecina oraz aglomeracji katowickiej, gdzie smog przekracza niektóre z norm. Bardzo źle jest także na wybrzeżu, w Centralnej Polsce oraz na Podkarpaciu.

Pył PM10 - co to takiego? Jakie są normy roczne i dobowe?

Wyjątkowo wysokie jest dziś stężenie pyłu PM10. Co to takiego? Jak czytamy na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: "Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego wynosi 40 µg/m3, a poziom alarmowy 200 µg/m3". Jak wynika z danych udostępnionych na portalu European Air Quality Index, w niektórych miastach sytuacja jest podbramkowa

Stężenie pyłu PM10 w niektórych miastach w Polsce:

Zabrze - 195.69 µg/m3

Kraków - 140.75 µg/m3

Rybnik - 127.71 µg/m3,

Gliwice - 136 µg/m3

Warszawa - 111 µg/m3,

Wodzisław Śląski - 106 µg/m3,

Pył PM2,5. Jakie są normy dla najmniejszego z pyłów, którymi oddychamy?

Jeszcze groźniejszy niż pył PM10 jes pył Pył PM2,5. Jest on znacznie mniejszy (jego cząsteczki mają zaledwie 2,5 mikrometra), przez co może docierać do górnych dróg oddechowych, płuc, a nawet przenikać do krwi. WIOŚ w Warszawie informuje, że wartość średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, poziom dopuszczalny 25 µg/m3, a poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 µg/m3. Dzisiaj powietrze w Polsce znacznie przekracza nawet tę ostatnią normę.

Stężenie pyłu PM2,5 w niektórych miastach w Polsce: