Odchodzili ze starostwa, przyznali sobie sprzęt za 35 tysięcy. "W formie upominku"

damtek 2 godziny temu

Najnowsza plotka nt. oferty przejścia do PiS radnych PO w sejmiku woj. śląskiego: 3 mln zł. Rok w zarządzie KGHM, potem odwołanie i 2-letnia odprawa (chyba kontrakt na 3 l.). To nie są tanie rzeczy 😎

PiS brakuje 1 radnego (ma 22), by wybrać marszałka; KO-SLD-PSL ma większość: 23

Marcin Zasada/twitter