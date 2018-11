Koniec protestu policjantów. Służby mundurowe zawarły porozumienie z MSWiA

Podczas konferencji w MSWiA nie zostało powiedziane, które z postulatów zostały spełnione. Obie strony jednak są zadowolone z porozumienia.

Koniec protestu policjantów. Jankowski chwali porozumienie

- Porozumienia, jakie dzisiaj podpisaliśmy, jest najlepszym porozumieniem, jakie udało się wynegocjować. Nie jest ono doskonałe, nie mniej jednak, jak na dzień dzisiejszy, uważam, że jest to milowy krok - powiedział na konferencji Rafał Jankowski, szef NSZZ Policjantów. - Nie oczekiwałem nawet tego, co dzisiaj tutaj dla dobra tysięcy polskich funkcjonariuszy dzisiaj zrobiliśmy. Bardzo dziękuję panu ministrowi.

Jankowski potwierdził, że porozumienie kończy wielomiesięczny protest policjantów.

- Też chce podziękować serdecznie stronie społecznej za gotowość do dialogu - powiedział Joachim Brudziński. - Najbardziej sprawny i gotowy do dialogu minister spraw wewnętrznych nie zrobiłby nic, gdyby nie miał po swojej strony życzliwości i gotowości do realizacji postulatów - dodał. Brudziński podziękował Mateuszowi Morawieckiemu, "bez którego porozumienia by nie było" oraz minister finansów Teresie Czerwińskiej.

NSZZ Straży Granicznej opublikowało na Facebooku szczegóły porozumienia. Z pisma wynika, że od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze dostaną podwyżkę uposażenia "w przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto na etat". Od 1 stycznia 2020 r. z kolei będzie im przysługiwała podwyżka w wysokości 500 zł brutto.

Dzisiaj odbyło się zapowiadane spotkanie w MSWiA. Jak mówi Rafał Jankowski, przewodniczący NSZZ Policjantów, był zaskoczony, że Joachim Brudziński zaprosił na rozmowy wszystkie służby mundurowe, nie tylko policję.

Protest służb mundurowych

Protest służb trwa od lipca. Od ubiegłego tygodnia z kolei obserwujemy masowy odpływ policjantów na zwolnienia lekarskie. Niektóre media podają, że nawet 30 proc. funkcjonariuszy poszło na chorobowe. Do pracy w terenie wysyłano również tych policjantów, którzy na co dzień pracują "za biurkiem".

Nie wiemy, które postulaty służb zostały spełnione. Przypomnijmy, że są wśród nich m.in. podwyżka wynagrodzeń o 650 zł oraz powrót do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenie waloryzacji pensji.