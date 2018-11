Morawiecki zdecydował: ŻW zabezpieczy 11 listopada. "W związku z zagrożeniem porządku"

11 listopada ulicami Warszawy przejdzie marsz. Na razie nie wiadomo do końca, jaki marsz to będzie. Swoją manifestację, jak co roku, planowały środowiska nacjonalistyczne. Jednak prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała Marszu Niepodległości. Rząd i prezydent krótko po tym zdecydowali, że w jego miejsce zorganizują marsz państwowy. Jednak narodowcy nie chcą rezygnować ze swojej manifestacji, a zakaz uchylił sąd.

Tymczasem rząd przygotowuje się do państwowych uroczystości. Już wcześniej mówiło się, że wojsko będzie zabezpieczać niedzielny marsz. Organizatorem jest Dowództwo Garnizonu Warszawa. Teraz te informacje potwierdziły się.

W dzienniku urzędowym opublikowano decyzję premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy policji 11 listopada. W decyzji czytamy:

§ 1. W związku z przewidywanym na terenie miasta stołecznego Warszawy zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania obchodów Narodowego Święta Niepodległości żołnierze Żandarmerii Wojskowej, w dniach 10 i 11 listopada 2018 r., udzielą Policji pomocy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W odpowiedzi na pytania Gazeta.pl wydział prasowy MON poinformował, że "za zapewnienie bezpieczeństwa, zgodnie z kompetencjami, odpowiada Policja", a ŻW będzie ją wspierać. "Żandarmeria standardowo wspiera Policję przy uroczystościach państwowych i innych akcjach, jak Znicz czy Bezpieczne Wakacje itp." - pisze centrum prasowe ministerstwa.