Kto będzie ochraniał marsz 11 listopada? Błaszczak: Wojsko przygotowuje się bardzo intensywnie

Do stołecznego ratusza wpłynął wniosek, z którego wynika, że oficjalnym organizatorem Biało-Czerwonego Marszu 100-lecia Niepodległości Polski z udziałem Prezydenta jest Dowództwo Garnizonu Warszawa. W związku z tym w mediach pojawiły się spekulacje, że uroczystość tę będzie ochraniać wojsko.

Wiele wskazuje na to, że wojsko faktycznie będzie wspierać policję przy zabezpieczeniu marszu. - Wojsko polskie przygotowuje się bardzo intensywnie do tego, żeby 11 listopada wszystko odbyło się, jak należy: żeby było bezpiecznie i radośnie - powiedział minister Mariusz Błaszczak, odnosząc się do planowanego marszu. Jednocześnie stwierdził, że policja doskonale poradzi sobie z zabezpieczeniem marszu. W podobnym tonie wypowiedziała się podczas konferencji prasowej rzecznik prasowa PiS Beata Mazurek. - Za bezpieczeństwo [na marszu] odpowiada policja, organizuje go wojsko - powiedziała.

O potwierdzenie informacji, czy wojsko będzie pomagać policji, poprosiliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej. Czekamy na odpowiedź.

Choć więc nie jest jasne, w jakiej roli pojawi się wojsko w niedzielę, wiadomo, że na pewno na marszu będzie, o czym mówił w programie "Sygnały dnia" w radiowej Jedynce szef Kancelarii premiera Michał Dworczyk. Wspomniał, że wezmą w nim udział nie tylko kombatanci i harcerze, ale również wojsko i kompania reprezentacyjna. - Na początku marszu będzie kilkadziesiąt pojazdów wojskowych, następnie kompania reprezentacyjna, służby mundurowe, a potem kombatanci, harcerze i wszyscy Polacy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym marszu - poinformował Dworczyk.