MSWiA wystosowało nietypową prośbę do polskich sędziów/. Chce "zawieszenia praw człowieka"

Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński chyba za długo przebywał na Podlasiu . Nie dość , że po jego wyjeździe nastąpił gwałtowny wzrost zachorowań policjantów , to i on sam wskazuje że chyba zwolnienie powinno go dopaść , nie koniecznie lekarskie . Wystarczy zwolnienie wystawione przez Prezesa . Tak się czasem zastanawiam , nasz Podlaski bimber jest ponoć najlepszy w kraju , głowa po nim nie boli... Ale wypity w nadmiarze chyba jednak szkodzi.

No cóż kolejny człowiek który się boi 11-tego listopada. PiS wpada w furię . I słusznie i tak być powinno . Tylko dlaczego kolejny Podlasiak : najpierw Gowin chlapie jak coś o beton , teraz Zieliński . Czy oni już nie potrafią się zachować? To wygląda jak choroba dwubiegunowa . Albo furia albo miłość. Co ten PiS dostaje rano na śniadanie i gdzie to kupują .