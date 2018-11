11 listopada. Długoterminowa prognoza pogody. Czy Święto Niepodległości będzie słoneczne?

Jaka b璠zie zbli瘸j帷a si zima? Do ko鎍a roku nie mo瞠my liczy na obfite opady 郾iegu.

Pogoda na listopad. B璠zie ciep這, cho czasem deszczowo

Tegoroczny listopad b璠zie wyj徠kowo 豉dny i ciep造. Jak pokazuje ameryka雟ka prognoza pogody AccuWeather, w tym miesi帷u temperatury nie spadn poni瞠j zera, a w wi瘯szo嗆 listopadowych dni ob璠zie si bez deszczu.

11 listopada - pogoda na 安i皻o Niepodleg這軼i

Do ko鎍a tego tygodnia mo瞠my cieszy si ze s這necznej pogody, jednak ju 11 listopada pogoda zacznie si psu. Podczas obchod闚 安i皻a Niepodleg這軼i pogoda nie b璠zie zach璚a豉 do udzia逝 w marszach, poniewa niemal w ca造m kraju b璠zie pada. Od tego dnia temperatury w Polsce b璠 spada i nie przekrocz ju w tym roku poziomu 10 stopni powy瞠j zera.

Pogoda na grudzie. Kiedy spadnie 郾ieg?

Jaki b璠zie zbli瘸j帷y si grudzie? B璠zie ch這dno, ale nie mro幡ie, czasem popr鏀zy 郾ieg, ale na bia貫 安i皻a Bo瞠go Narodzenia nie ma zbyt du篡ch szans. Jak pokazuje ameryka雟ki model pogodowy, pierwsze dwa tygodnie grudnia b璠 raczej ciep貫, nie zabraknie s這鎍a oraz chmur, z kt鏎ych tylko czasem b璠zie pada deszcz. W tym czasie temperatury b璠 osi庵a warto嗆 od 7 do 3 stopni, jednak ju tydzie p騧niej spadn do poziomu 0. Och這dze i opad闚 郾iegu mo瞠my spodziewa si od 10 grudnia, jednak bia豉 pierzyna szybko b璠zie si topi, poniewa temperatury b璠 oscylowa wok馧 1-2 stopni Celsjusza. Ostatnie dni roku b璠 raczej pochmurne, a termometry poka膨 wtedy od 1 do -1 stopni.

Przypomnijmy, 瞠 d逝goterminowe prognozy pogody obarczone s du篡m marginesem b喚du, dlatego warto na bie膨co sprawdza aktualne prognozy, a je瞠li planujemy wyjazd - sprawdzi mapy meteorologiczne na kilka dni przed wycieczk.