W Radomiu powstało maleńkie rondo - typ "pinezka". Zarząd Dróg zapłacił za nie 28 tys. złotych

28 tyś to dużo ? To ile powinno kosztować ? 3 tyś ? Tyle będzie ok dla suwerena i dziennikarza ? Ktoś dokładnie policzył co zostało zrobione i ile kosztowało (materiały, robocizna) i twierdzi że dużo ? Już wiem jak to powinno wyglądać. Powinien zostać ogłoszony przetarg która wygrałaby, dajmy na to, włoska firma. Bo dała najniższą cenę. Po pół roku rozgrzebania wielkiej dziury w jezdni stwierdziłaby, że schodzi z budowy bo jej się nie opłaca. Zostaje dziura przez kolejne min pół roku. No ale przetarg wygrali bo obiecali że zrobią za pinć złoty. Polskę toczy chory rak pseudo oszczędności i brania najtańszej oferty. To nic że jakość kiepska albo wogólne nie zostanie zrobione. Tanio mać być i już !