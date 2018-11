Lubelskie: 17-latek zażył tabletki "Louis Vuitton". Chłopak nie przeżył. Złapano dilera

sim.salabim 2 godziny temu Oceniono 23 razy 17

Pokolenie platkow sniegu. Gowno wiedza, uczyc sie nie chca (bo zostana jutuberami), ale dragi to jak najbardziej.

Czy ten chloptas faktycznie odmowil skladania zeznan, czy zwyczajnie nie rozumie co to znaczy.

Czy on w ogole zrozumial, ze jest morderca?