CBŚP chciało dać policjantom 1000 zł nagrody z okazji 100-lecia niepodległości. Chętnych brak

Sytuacja w policji staje się katastrofalna. Oficjalne dane policji na temat zwolnień L4 mówią o kilkunastu procentach, ale TVN 24 podaje, że już 30 tys. policjantów mogło pójść na zwolnienia lekarskie. To oznacza, że protestuje co trzeci policjant - zgodnie z danymi na stronie policji, w całym kraju zatrudnionych jest ok. 100 tys. funkcjonariuszy.

1000 zł za służbę 11 listopada

Sprawa jest na tyle trudna, że, jak podają niektóre media, komendant główny Jarosław Szymczyk zaproponował tysiąc zł premii dla każdego policjanta, który będzie pełnił służbę 11 listopada. Z kolei we wczorajszym liście komendanta do funkcjonariuszy, zaapelował on, by "nie dopuścić do tego, by na ulicach zaczęli rządzić bandyci".

Szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski krytykuje ten sposób premiowania. - To jest załatanie dziury. W szeregach policji mówi się, że komendant kupuje ludzi na służbę - mówił wczoraj. Związkowiec, cytowany w "Wydarzeniach" Polsat News, dodaje:- Informacja od policjantów jest taka, że to takie judaszowe srebrniki, więc przeznaczą je na szczytny cel.

Nagroda z okazji 100. rocznicy. Chętnych brak

Tymczasem do mediów przedostały się pismo z Wydziału ds. Zwalczania Aktów Terroru CBŚP zaadresowane do naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia. Jest ono odpowiedzią na prośbę o "wytypowanie jednego policjanta do wyróżnienia nagrodą pieniężną w kwocie 1000 zł z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

Okazuje się, że w CBŚP ani jeden policjant z wydziału nie jest chętny, by dostać taką gratyfikację.

"Żaden z wytypowanych funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP nie jest zainteresowany taką formą wyróżnienia. Z uwagi na powyższe przyznana kwota nie została zadysponowana" - czytamy w piśmie.

Brudziński spotka się z policjantami

Kiedy zakończy się trwający od lipca protest służb? Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że jutro o godz. 11 ma odbyć się spotkanie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych MSWiA. Protestujący domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń o 650 zł oraz powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji.