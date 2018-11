Nieszczepione dziecko zmarło z powodu sepsy. "Podanie witaminy C było prawnie dopuszczalne"

adas_tornado godzin temu Oceniono 18 razy 18

w przypadku sepsy to nie witamina C ma leczyc, lecz standardowe leczenie, do kt鏎ego dodaja mieszanke witaminy C, tiaminy, hydrokortyzonu. Witamina C ma za zadanie jako antyoksydant zapobieganie stresowi oksydacyjnemu, to jest zapobieganie skutkom ubocznym sepsy.

To nie ma zastepowac podstawowego leczenia. Przy czym nawet to jest kontrowersyjne i nieudowodnione naukowo. Tutaj mozna mowic o hipotezie, praktykowanej przez jednego lekarza w stanach, bez porownania z grupa kontrolna.