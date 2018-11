Rośnie liczba zachorowań na Odrę. GIS: odnotowano 21 przypadków na Mazowszu

qawsedrftg 3 godziny temu Oceniono 8 razy 4

"Nie należy oskarżać Ukraińców" - to główna myśl GW, nie tylko w kwestii odry. Ich o nic nie należy oskarżać, to święte krowy. Tępimy wyimaginowany faszyzm w kraju, na Ukrainie nie przeszkadza nam symbolika wprost zaczerpnięta z tradycji SS.



Ale to i tak nic w porównaniu do także zdrowotnych konsekwencji ubogacenia multi-kulti na skalę zachodnią!



Skoro POPiS tak walczy z dorobkiem czasów PRLu, to dlaczego by nie przywrócić masowej gruźlicy, jak w międzywojennej Polsce? I ogólnie braku systemu powszechnej opieki zdrowotnej?