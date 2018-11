Odra na Pomorzu. Zarażeni pracowali w fabryce, tysiąc osób pod nadzorem epidemiologicznym

szabepio 2 godziny temu Oceniono 11 razy -1

Hi hi. No to teraz mądrale rodzice którzy nie zaszczepili dzieci - drżyjcie. Odra jest smiertelma w kilku procentach a prawie zawsze daje powiklania neurologiczne. Paralize itp sprawy. Uposledzenie umyslowe. Hi hi drzyjcie młotki.