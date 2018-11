Główny Inspektor Sanitarny o antyszczepionkowcach: "To egoiści. Myślą tylko o sobie"

rw1270 3 godziny temu Oceniono 26 razy 16

Antyszczepionkowcy to pasozyty spoleczne - korzystaja ze zbiorowej odpornosci (zmniejszone ryzyko zakazenia), ale nie ponosza zadnego ryzyka szczepiennego (jakkolwiek niewielkiego). Ten sam tym "spryciarzy", co wchodzi gdzies bez kolejki, oszukuje na podatkach i nie kasuje biletu w autobusie. Wszystko swietnie "dziala", dopoki takich spryciarzy jest tylu, ze caly system sie wali. Powinny byc wobec nich pewne konsekwnecje prawne i finansowe, np. obciazenie kosztami leczenia choroby, ktorej mieli okazje sie zaszczepic, ale odmowili, wraz z kosztami wszystkich wtornie zarazonych. Inna konsekwencja mogloby byc niedopuszczenie do zlobkow i przedszkoli. Szkola jest obowiazkowa, wiec nie mozna "nie dopuscic", ale moznaby np. odizolowac, np. zrobic szkoly dla nieszczepionych z platnym internatem. Albo nakazac uczenie w domu, jesli takie jest dozwolone. Najwazniejsze jest chronienie niemowlat i malych dzieci. Potem juz niebezpieczenstwo znacznie spada, wiec moze nie trzeba histeryzowac, ale moznaby tym pasozytom nieco dokuczyc, by ich po prostu zniechecic kosztami.