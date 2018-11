Dutkiewicz zakazuje Marszu Niepodległości we Wrocławiu. "Decyzja o faszystowskim charakterze"

jakmutam 3 godziny temu Oceniono 7 razy 5

Byłem uczestnikiem teczowego marszu w Lublinie i napiszę tak: prawo obowiazuje wszystkich jednakowo. Czyli zakazywanie jakichkolwiek demonstracji z góry jest dla mnie nie do przyjęcia. Jezeli ktoś deklarowałby, że taki czy inny marsz bedzie sławił np SS to sprawa jest jasna. Nie wolno w mysl prawa tego robić. Ci ludzie ( wiem że to być może na wyrost ) chcą maszerować ku czci 100 lecia odzyskania niepodległości. Psim prawem jest na to zezwolić, a gdy naruszą prawo np poprzez hasła rasisiowskie, całą mocą państwa i pałkami policji wymusić przestrzeganie prawa. Jeżeli zaś uznania że Marsz Równości może być zakazany bo którys z uczestników może złamac prwao np obnażając się. Ludzie nie uczcie się od prawicy nietolerancji bo to się obróci przeciwko wam. Amen