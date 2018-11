Lublin. Wojewoda o Marszu Równości: "promocja zboczeń". Sąd: "jest wolność wypowiedzi"

dmbdmb 5 godzin temu Oceniono 29 razy 17

Tyle lat "indoktrynacji" lgbt i co - nic! Nadal jestem hetero. Przestańcie biadolić, że komuś można orientację wmówić lub zmienić, bo to żałosny argument.

Tyle lat życia i pracy, więc musiałem się z osobami z lgbt spotkać - jakoś nikt nigdy się nie narzucał ze swoją orientacją, więc myślę że wszelkie lamenty o zagrożeniach z ich strony to wynik fobii i problemów z sobą tych super-normalnych osobników.