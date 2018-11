Wolne 12 listopada. Będzie zakaz handlu? Sklepy otwarte czy zamknięte?

tomtg123 5 godzin temu Oceniono 9 razy 9

200 milionów zł poszło z budzetu na przygotowanie obchodów 100 lecia niepodległości.

Efekty:

1) marsz narodowców, przed którym Duda schowa się do Pałacu Prezydenckiego, a Kaczyński zbiegnie do Krakowa

2) propozycja wspólnego, z Dudą i kaczyńskim, zaśpiewania hymnu przy milionach grilów (żeby chociaż PiS tego grila zafundował za te 200 mln....)

3) niewydarzone niby-to-być-może-święto 12tego, którego losy rozstrzygną się jakoś tak koło 12tego, może nawet po 12tym...

4) całkowita obojętność polityków europejskich. Poza jednym: w Warszawie świętować będzie Donald Tusk, raczej wbrew woli PiS.



Dobra zmiana, reweacyjna, wspaniała....

;)



Są takie tematy, których - wydawało by się - nie da się spieprzyć. Na przykład stulecie niepodległości. Na przykład dzień wolny dla milionów ludzi.

Niby się nie da, ale PiS potrafi.

Oni mają niesłychany talent.

Przypomina się piosenka Młynarskiego - co by tu jeszcze spieprzyć panowie, co by tu jeszcze....