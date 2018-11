Gdańsk: złodziejka chciała przechytrzyć policję. Przebierała się za każdym razem

Do kradzieży perfum w sklepie kosmetycznym w Gdańsku doszło 23, 24 i 25 sierpnia. Z nagrań kamer monitoringu wynika, że za kradzieżami stała młoda kobieta.

Złodziejka podczas każdej z tych kradzieży nosiła zupełnie inną odzież, wykorzystywała okulary przeciwsłoneczne, kaptur i kapelusz. Najprawdopodobniej robiła to, by nie wzbudzać niczyich podejrzeń. Łączna wartość skradzionych perfum to 1,5 tys. zł.

Osoby, który rozpoznają kobietę, proszone są o kontakt z Komisariatem II Policji w Gdańsku. Informację można przekazać telefonicznie - 58 328-44-22 - lub e-mailowo - komendant.kp2@gd.policja.gov.pl.