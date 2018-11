odjazd333 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Po co komu takie święto, skoro na 6 dni "przed" dalej nie wiadomo, czy dziecko pójdzie do przedszkola. Dalej nie wiadomo, czy załatwisz zaplanowaną sprawę w urzędzie (i w którym). Dalej nie wiadomo, na kiedy masz planować powrót z weekendu.



To tylko 3 przykłady, jak można "dobrymi intencjami" skomplikować ludziom życie. Idea może i słuszna, ale wykonanie słabe.

Takie rzeczy planuje się z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Poza tym, skąd ta wybiórczość??? To tylko potęguje chaos. No albo jest święto, albo go nie ma...



Tak właśnie wygląda radosna twórczość legislacyjna w wykonaniu ludzi oderwanych od rzeczywistości, za to przesiąkniętych ideologią. Przecież im jest obojętne, czy to będzie wolne, czy nie :-)