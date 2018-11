"Bóg, Honor, Ojczyzna" od teraz w każdym paszporcie. MSWiA pokazało nowy wzór

Nowy paszport jest o tyle wyjątkowy, że o jego wyglądzie decydowali Polacy. Niektóre z motywów można było wybierać w konkursie internetowym. Ostatecznie w ten sposób do wzoru paszportu trafił: Kopiec Czynu Niepodległościowego Mogiła Mogił, Orzełek Legionowy i Gabriel Narutowicz.

Dotychczas obowiązywał wzór paszportu z 2006 roku, który wszyscy znamy, jednak dla przypomnienia, wygląda on wewnątrz tak:

Paszport - wzór z 2006 roku mswia.gov.pl

Natomiast zmienił się wygląd dokumentu, który wydawany jest od 5 listopada 2018 roku.

Nowy paszport na analogicznej stronie wygląda tak:

Paszport - wzór z 2018 roku. Widoczna dewiza 'Bóg, Honor, Ojczyzna' mswia.gov.pl

Uwagę zwraca napis "Bóg, Honor, Ojczyzna" w nowym dokumencie

To sprawiło, że ruszyła dyskusja, czy słusznie, i czy dewiza wojskowa odnosząca się religii powinna się znaleźć w paszporcie. Nie przewidziano - we wzorach podanych w rozporządzeniu - innego układu dokumentu. Tak więc każdy z nich będzie zawierał tę dewizę.

Na ten temat toczyły się dyskusje, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie zapadła 8 sierpnia tego roku, gdy wydano rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji.

"Zauważalną zmianą będą nowe motywy graficzne stron paszportowych, nawiązujące do obchodzonego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości" - czytamy na stronie MSWiA. Wśród motywów zabrakło jednak jakiegokolwiek, który nawiązywałby do postaci kobiecej w historii Polski.

Pełna lista wzorów: Nowy paszport

Nowy paszport - czy trzeba wymienić stary?

Wraz z tą zmianą jednocześnie nie jest wymagana wymiana obecnego paszportu. Nowy dokument będzie wydawany wszystkim tym, którzy wyrobią paszport po 5 listopada 2018 roku.

Sama zmiana paszportu zbiegła się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, ale warto pamiętać, że tego typu dokumenty są zmieniane średnio raz na dekadę. Decydują aspekty bezpieczeństwa - trzeba aktualizować zabezpieczenia użyte w paszporcie.

Sprawa nowych paszportów i motywów w nim zawartych w ubiegłym roku wywołała małą burzę w relacjach Polski z sąsiadami. Poszło o Ostrą Bramę i Cmentarz Orląt - to one miały trafić do nowego paszportu. Sprzeciw wniosły wówczas władze Litwy i Ukrainy. Ostatecznie z pomysłu się wycofano.