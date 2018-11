Kiedy spadnie śnieg? Długoterminowa prognoza pogody

Pytanie o to, kiedy spadnie śnieg, nurtuje wielu Polaków. Chcemy wiedzieć, czy zima 2019 będzie biała, czy w tym roku będziemy mogli jeździć na nartach w Polsce, czy warunki na drogach będą utrudniać jazdę samochodem. Co na ten temat mówią meteorolodzy? Zaglądamy do długoterminowych prognoz pogody, aby odpowiedzieć na to pytanie.

Kiedy spadnie śnieg? W listopadzie nie ma na to szans

Według amerykańskiej prognozy pogody, dostępnej na portalu AccuWeather, listopad 2018 będzie wyjątkowo ładnym i słonecznym miesiącem. Temperatury nie spadną poniżej zera aż do końca miesiąca, a słońce będzie przebijać się przez chmury przez większość listopadowych dni, co oznacza, że w tym miesiącu śniegu nie będzie.

Czy święta Bożego Narodzenia będą białe? Kiedy spadnie śnieg?

Pierwszy śnieg, który przyprószy chodniki i trawniki spadnie prawdopodobnie w grudniu. Z amerykańskich map pogodowych wynika, że temperatury w Polsce spadną poniżej zera w połowie grudnia i to właśnie wtedy zobaczymy pierwsze spadające z nieba płatki śniegu. Największą szansę na opady śniegu mamy w dniach od 13 do 20 grudnia, jednak wszystko wskazuje na to, że biała pokrywa nie zostanie z nami na długo, ponieważ temperatura podniesie się i będzie osiągać wartości powyżej zera. Czy tegoroczne Święta będą białe? Prawdopodobnie nie, podobnie jak Sylwester i Nowy Rok.

Kiedy spadnie śnieg? W styczniu na pewno trochę poprószy

Pierwszym naprawdę śnieżnym i zimowym miesiącem będzie styczeń. Amerykańscy meteorolodzy przewidują, że śnieg, który zostanie z nami na dłużej, spadnie w pierwszej połowie stycznia. W tym okresie nad Polską pojawi się więcej chmur opadowych, a temperatura spadnie na tyle, że śnieg nie roztopi się od razu. Pamiętajmy jednak, że w styczniu prognozowane są także liczne przejaśnienia i wzrost temperatur, co może oznaczać, że ten miesiąc będzie wyjątkowo mokry, a białą pierzyną nie będziemy cieszyć się długo.

Przypominamy, że długoterminowe prognozy pogody są obarczone dużym błędem i nie muszą się sprawdzić. Aby mieć pewność, kiedy spadnie śnieg, warto sprawdzać to na bieżąco, np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem na narty.