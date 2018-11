Długoterminowa prognoza pogody. Czy w Święto Niepodległości będzie ładnie? [POGODA]

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu kolejnych dni pogoda będzie dla nas łaskawa, jednak czeka nas pewna niemiła niespodzianka.

Pogoda na wtorek. Na południu Polski nawet 20 stopni

Zgodnie z przewidywaniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dzisiejszy dzień będzie słoneczny i ciepły. Słońce będzie wyglądać zza chmur wyjątkowo często, dlatego nie musimy się obawiać, że spadnie deszcz. W niektórych miejscowościach, np. w Przemyślu, Jeleniej Górze oraz Zielonej Górze termometry pokażą nawet 20 stopni. 19 stopni odnotujemy we Wrocławiu, Opolu i w Katowicach, z kolei w Krakowie i w Rzeszowie - 18 stopni. W Polsce Centralnej termometry wskażą 17 stopni Celsjusza, z kolei na Suwalszczyźnie, gdzie będzie dziś najchłodniej, temperatura osiągnie wartość do 13 stopni Celsjusza.

Pogoda na środę. Mnóstwo słońca niemal we wszystkich miastach

Na piękną, słoneczną pogodę możemy liczyć także we środę. Słońca będzie jeszcze więcej, niż we wtorek, jednak będzie trochę chłodniej. We środę najcieplej będzie we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, gdzie termometry pokażą 18 stopni, z kolei najzimniej w okolicach Białegostoku i Suwałk, gdzie będzie 12 stopni. W centralnej części kraju termometry wskażą 16-17 stopni, z kolei na zachodzie i północy kraju - 15 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

Pogoda na czwartek. Niebo zakryją chmury

W czwartek niebo nad Polską zostanie zdominowane przez chmury. Nie będą to jednak chmury deszczowe, a więc z powodzeniem możemy snuć plany o tym, jak spędzić czwartkowy dzień poza domem. Podobnie jak w poprzednie dni, także w czwartek będzie ciepło. Termometry w całym kraju będą pokazywać od 16 do 11 stopni Celsjusza.

Pogoda na piątek. Pochmurno, ale wciąż ciepło i przyjemnie

W piątek prawie całe niebo zasnują chmury, przez które od czasu do czasu będzie wyglądać słońce. Tego dnia będzie wiele przejaśnień, a temperatury będą bardzo przyjemne. Najcieplej będzie na południu, gdzie możemy spodziewać się 15 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej będzie w centralnej części kraju (Łódź, Toruń, Poznań - 14 stopni; Warszawa, Kielce - 13 stopni) oraz na wybrzeżu - w Szczecinie termometry wskażą 13 stopni, z kolei w Koszalinie i w Gdańsku - 12 stopni. W ciągu dnia będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr, osiągający prędkość od 3 do 5 m/s.

Pogoda na sobotę. Kolejny ciepły dzień z licznymi przejaśnieniami

Sobota będzie dniem pochmurnym, ale ciepłym. Najwięcej słońca możemy spodziewać się na Lubelszczyźnie oraz na Mazowszu, gdzie będzie najwięcej przejaśnień, a termometry pokażą 12-13 stopni. Więcej chmur będzie na południu, ale dzięki temu będzie tam trochę cieplej - we Wrocławiu, Zielonej Górze i Opolu odnotujemy temperatury oscylujące wokół 15 stopni Celsjusza. Podobnie jak w pozostałe dni tego tygodnia, najchłodniej będzie w Suwałkach oraz w Białymstoku, gdzie będzie około 10 stopni.

Pogoda na niedzielę. W Święto Niepodległości będzie padać

W święto narodowe, 11 listopada, pogoda nie będzie sprzyjać świętowaniu. W ten dzień odnotujemy pierwsze w tym tygodniu opady deszczu. Padać będzie niemal w całym kraju, poza wyjątkowymi pod tym względem Przemyślem i Zieloną Górą. Przelotne opady deszczu będą mieszać się z przejaśnieniami niemal przez cały dzień, a termometry będą pokazywać od 9 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, a miejscami umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek 12 listopada. W Polsce znowu zaświeci słońce

12 listopada, który najprawdopodobniej będzie dniem wolnym dla większości Polaków, będzie pięknym, słonecznym dniem. Niemal w całym kraju niebo będzie bezchmurne lub pojawią się na nim nieliczne chmury, z których nie będzie deszczu. We Wrocławiu i w Krakowie termometry pokażą nawet 16 stopni, w Warszawie, Szczecinie i w Łodzi - 13 stopni, a na Suwalszczyźnie - 10 stopni Celsjusza.