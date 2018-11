Trzylatek zamknął się w pralce i zmarł. Prokuratura umarza śledztwo. "Wypadek losowy"

lolik52 4 godziny temu Oceniono 5 razy 3

jak trzylatek może zamknąć te drzwiczki od pralki OD ŚRODKA?to niemożliwe nawet dla dorosłego człowieka!od środka nie ma żadnej wystającej części za którą można uchwycić i zatrzasną drzwi,bo by porwało całe pranie!Chyba że 3 latek był na tyle sprytny i z jakąś przyssawką wlazł do środka potem elegancko przyczepił do szkła i pociągnął !ale czy miałby tyle siły?ja sam zamykam z zewnątrz i trzeba mocno przycisnąć,nawet z zewnątrz ten chłopczyk nie zamknąłby tak lekko.

Sprawa ma drugie dno,tylko po co w takim wypadku w ogóle o tym wspominać?Nieszczęśliwy wypadek