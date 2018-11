Akcja "Znicz" 2018. Policja podsumowuje: Mniej wypadków, mniej rannych. Ale więcej zabitych

Policja podsumowała tegoroczną akcję "Znicz". W czasie jej trwania - od środy do niedzieli - zginęło 50 osób, a 502 zostały ranne. Doszło w sumie do 408 wypadków drogowych - poinformował IAR podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Jak dodał Kobryś, wypadków było o 70 mniej niż podczas zeszłorocznej akcji. Mniej było też rannych (o 49 osób). Ale w wypadkach zginęło o 7 osób więcej niż w analogicznym okresie w 2017 r.

Funkcjonariusze podczas akcji "Znicz" zatrzymali też 1299 pijanych kierowców, czyli o 59 więcej niż w zeszłym roku.

Akcja "Znicz" 2018 - mniej wypadków i rannych, więcej ofiar śmiertelnych niż w 2017

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że ubiegłym roku w od 31 października do 5 listopada (czyli do końca weekendu) doszło do 478 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a 551 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali wtedy 1240 nietrzeźwych kierowców.

Od środy do niedzieli (31 października - 4 listopada) trwała akcja "Znicz". Policjanci prowadzili wzmożone kontrole na trasach wylotowych z miast i w rejonie cmentarzy - tam pomagali w kierowaniu ruchem. Drogówka prowadziła też wzmożone kontrole trzeźwości kierowców.