Odra na Mazowszu. Liczba chorych rośnie. 18. przypadek podejrzenia zakażenia

pan_paradoks 2 godziny temu Oceniono 15 razy 7

APEL DO WSZYSTKICH ANTYSZCZEPIONKOWCÓW!!!

Pokażcie, że to brednie i bzdury i to jest spisek a nie odra !!! Wszyscy tłumnie ruszcie do Piaseczna, wycałujcie te dzieci chore i udowodnijcie, że to wielka ściema z tą odrą !!!