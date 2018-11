Niedziele handlowe 2018. Czy 11 listopada sklepy są otwarte? Zakupy w Święto Niepodległości

Z obowiązujących od marca br. wynika, że 11 listopada nie jest niedzielą handlową. Dlaczego?

Niedziele handlowe 2018. Dlaczego 11 listopada nie jest niedzielą handlową

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele mówi, że niedziele handlowe w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu. Co więcej, niedzielami handlowymi są z reguły pierwsza i ostatnia niedziela każdego miesiąca. 11 listopada to druga niedziela w tym miesiącu, dlatego w tym dniu nie zrobimy zakupów. Co więcej, 11 listopada jest świętem państwowym oraz dniem ustawowo wolnym od pracy.

Niedziele handlowe - listopad 2018. Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Jak wynika ze wspomnianej wcześniej zasady o dwóch niedzielach handlowych w miesiącu, kolejna niedziela handlowa listopada wypadnie w ostatnim jego tygodniu, a więc 25 listopada. W tym dniu otwarte będą supermarkety (np. Lidl, Biedronka czy Tesco), galerie handlowe czy też sklepy budowlane, które wielu z nas odwiedza w weekendy.