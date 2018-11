Kto będzie pracował 12 listopada? Czy sklepy będą otwarte? Zamieszanie wokół Święta Narodowego

farsizm 8 godzin temu Oceniono 23 razy 21

"Najbliższe posiedzenie Sejmu, na którym ustawa o Święcie Narodowym 12 listopada otrzyma ostateczny kształt, zwołano na 7-9 listopada."



Ogólnie, to jest tak, że będą teraz kilka dni, za ciężką kasę obradować po to, aby ustalić, jak za jeszcze większą kasę umożliwić wyspanie się do południa łysym pałom, które będą w niedzielę do późnej nocy demolować Warszawę.