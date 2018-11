Radni PiS szykują Podkarpacie na specjalną strefę. Bez gender, aborcji, eutanazji i in vitro

Popijajac Piwo 2 godziny temu Oceniono 74 razy 60

Podkarpacie ogłoszone strefą bez "aborcji, eutanazji, in vitro, ideologii gender"? Według "Naszego Dziennika" ma powstać uchwała, która na to pozwoli.



Bardzo dobry pomysł. Tylko proponuję mieszkańców znaczyć gorącym żelazem na czole. Tak na wszelki wypadek gdyby im do łba strzeliło opuścić strefę w celach aborcyjnych czy zapładniania in virto. Chów wsobny im powinien wystarczyć...