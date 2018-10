Wypadek na S8 w Warszawie. Wylotówka stanęła, 30 kilometrów korka

emc40 6 minut temu Oceniono 1 raz -1

Nie wiem co było przyczyną, ale oznakowanie S8 w kierunku Marek przed rozwidleniem pod tunelami woła o pomstę do nieba. Małe literki, tablice pomiędzy pasami (brak jednoznacznego rozdzielenia) i same tablice powieszone praktycznie przed rozjazdem - to wszystko dezorientuje kierowców i powoduje notoryczne zatory w tym miejscu. Halo, naczelnik ruchu, czy ktoś taki - słyszymy się?