Długoterminowa prognoza pogody. Ciepło we Wszystkich Świętych i Zaduszki

Pogoda w najbli窺zych dniach zapowiada si pi瘯na. W Dzie Wszystkich 安i皻ych b璠zie nawet do 20 stopni Celsjusza - prognozuje TVN Meteo.

W 鈔od b璠zie maksymalnie 19 stopni. Ale wy znad Rosji sprawi, 瞠 na pocz徠ku listopada b璠zie s這necznie i ciep這.

Prognoza pogody na Wszystkich 安i皻ych i Zaduszki

Z這ta polska jesie b璠zie rz康zi w najbli窺zych dniach. W czwartek - we Wszystkich 安i皻ych - b璠zie maksymalnie od 15 stopni na Suwalszczy幡ie do 21 na Podkarpaciu. Ale w g鏎ach b璠zie nadal silnie wia - w porywach do 60-80 km/h, w Tatrach nawet do 100 km/h.

W pi徠ek mo瞠 lokalnie popada. W Dzie Zaduszny wieczorem ch這dny front wkroczy do Polski od zachodu, b璠zie pochmurno. Temperatura od 14 stopni na zachodzie do 20 stopni na Podkarpaciu.

Temperatury na pocz徠ku listopada. Ciep這 w ca造m kraju

W sobot s豉be opady, ale w niedziel znowu zago軼i u nas s這鎍e.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, 瞠 do niedzieli maksymalna temperatura w przewa瘸j帷ej cz窷ci kraju wyniesie od 15 do 19 stopni, a miejscami nawet przekroczy 20 stopni.

Dla por闚nania IMGW poda maksymaln temperatur w analogicznym okresie w zesz造m roku. Na prze這mie pa寮ziernika i listopada 2017 r. by這 od 9 do 13 stopni.

