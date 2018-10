Jacek Jaśkowiak zaprosił do Poznania na obchody Święta Niepodległości byłych prezydentów RP. Zaproszenia trafiły do Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisława Komorowskiego. Do tej pory prezydentowi Poznania odpowiedział poprzednik Andrzeja Dudy.

Bronisław Komorowski spędzi Święto Niepodległości w Poznaniu

Panowie Prezydenci Lech Wałęsa, Bronisław Komorowski i Aleksander Kwaśniewski! Na uroczystości 11 listopada oficjalnie zapraszam do Poznania! Świętujemy tu radośnie, chętnie dzieląc się z gośćmi naszą świętomarcińską tradycją

- napisał w poniedziałek wieczorem na Facebooku Jacek Jaśkowiak.

11 listopada w Poznaniu co roku odbywają się obchody imienin Świętego Marcina. Jego imieniem nazwana jest jedna z głównych ulic Poznania. Tego dnia w mieście odbywa się "kulturalny festyn z barwnym korowodem i jarmarkiem" - czytamy w zaproszeniu.

Panie Prezydencie Jacek Jaśkowiak serdecznie dziękuję za zaproszenie! 11 listopada będę w Poznaniu

- odpowiedział Bronisław Komorowski.

Byli prezydenci RP zostali też zaproszeni na państwowe uroczystości 11 listopada w Warszawie przez Andrzeja Dudę. Prezydent jeszcze kilka dni temu na antenie TVP Info mówił, że ma nadzieję na wspólne świętowanie. Tak się jednak nie stanie - Lech Wałęsa odmówił udziału w oficjalnych uroczystościach, a Bronisław Komorowski będzie w Poznaniu. O decyzji ws. Święta Niepodległości z grona byłych prezydentów do tej pory nie poinformował tylko Aleksander Kwaśniewski.