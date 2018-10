Do przestępstw ze strony księdza pedofila dochodziło w jednej z miejscowości w województwie podlaskim. W 2017 roku 28-letni wikary kilkukrotnie podstępem zwabił 14-latkę na plebanię, a następnie zgwałcił. Był wikariuszem i katechetą w szkole, w której nastolatka się uczyła.

Ksiądz pedofil usłyszał prawomocny wyrok. 5 lat za trzykrotne zgwałcenie 14-latki

W czerwcu 2017 roku władze kościelne powiadomiły prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez wikariusza. Wobec sprawcy podjęto też decyzje dyscyplinarne: 28-latek otrzymał zakaz wykonywania funkcji kapłańskich i został umieszczony w klasztorze.

Ostrołęcka prokuratura oskarżyła duchownego o trzykrotne zgwałcenie 14-latki. W maju usłyszał wyrok: pięć lat więzienia. Sąd Okręgowy w Białymstoku orzekł też 10-letni zakaz kontaktowania się i zbliżania się do dziewczynki na mniej niż 50 metrów. Ponadto ksiądz otrzymał 15-letni zakaz wykonywania zawodów i działalności związanej z opieką, edukacją, wychowywaniem czy leczeniem małoletnich.

Proces, ze względu na interes nastolatki, toczył się z wyłączeniem jawności. Chodziło o to, by nikt nie zidentyfikował poszkodowanej dziewczynki. Podczas procesu sąd zakazał podawania jakichkolwiek danych personalnych dziewczynki, w tym jej inicjałów, miejsca i dat, gdy dochodziło do przestępstw, a także danych oskarżonego i sposobu, w jaki sprawca zwabił dziecko na plebanię.

Decyzja sądu pierwszej instancji została zaskarżona przez obronę księdza. We wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku podtrzymał wyrok.