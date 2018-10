Bułgar podejrzany o potrącenie nie trafi przed polski sąd? Obrońca ma zastrzeżenia do praworządności

Do śmiertelnego potrącenia na pasach w Opolu doszło pod koniec maja tego roku. 37-letni Bułgar podejrzewany o spowodowanie wypadku przez kilka miesięcy ukrywał się przed śledczymi i był poszukiwany listem gończym. Do jego zatrzymania doszło 10 października w Belgii.

Obrońca Bułgara: wątpliwości dotyczące praworządności sądów

Teraz obrońca mężczyzny zwrócił się do sądu w Brugii z wnioskiem o niewydawanie podejrzanego państwu polskiemu.

- To z uwagi na wątpliwości co do praworządności w polskim wymiarze sprawiedliwości - powiedział mecenas Łukasz Wójcik w rozmowie z Radiem Opole.

Wójcik powołał się na orzeczenia wydawane w ostatnim czasie przez sądy w Irlandii, Hiszpanii i Holandii oraz na opisywaną w mediach sytuację, która według niego może mieć wpływ na funkcjonowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Belgijski sąd ma do końca tego tygodnia zadecydować, czy 37-letni Bułgar zostanie wydany polskim organom ścigania.

Podobne przypadki w Irlandii, Hiszpanii i Holandii

Wcześniej zagraniczne sądy kilkukrotnie wstrzymywały ekstradycję Polaków oskarżonych za granicami naszego kraju, powołując się na zmiany wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w polskim sądownictwie.

Na początku października sąd w Amsterdamie wstrzymał ekstradycję trzech Polaków oskarżonych o handel narkotykami. Wcześniej w podobny sposób postąpił sąd w Hiszpanii, a w czerwcu tego roku sąd w Irlandii, który wstrzymał ekstradycję do Polski podejrzanego o przestępstwa narkotykowe Artura C. Powodem tej decyzji również była wątpliwość, czy Polak będzie sądzony w uczciwym procesie po reformie sądownictwa.