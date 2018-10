Lotnisko Chopina. Dwa samoloty bombardier musiały zawrócić. Winne podwozie i dym w kokpicie

kiesier 2 godziny temu Oceniono 20 razy 14

Czy to co mówią na mieście jest prawda i w przetargu zmienili firmę obsługująca te samoloty? Teraz ma być: Misiewicz Air Service Sp z o.o.

Oszczędność kosztów to podobno 90%. Czas potrzebny na serwis silnika skrócono z 3 dni do 30min (podobno wystarczy przetarcie szmatą) i chodzi jak igła.



Z podwoziem nie ma problemów tylko te bieżnikowane opony z BMW będą musiały zostać jakoś wzmocnione bo nie wytrzymują przy większych hamowaniach, ale podobno ofertę zgłosił jeden z lokalnych wulkanizatorów i ma być jeszcze lepiej i taniej bo te nalewki Stomilu już nie mają tej wady.



Najważniejsze by prezes LOT jest zadowolony że w kiblach czysto.