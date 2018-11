Wszystkich Świętych. W których miastach 1 listopada komunikacja miejska będzie bezpłatna?

Niektóre z największych polskich miast postanowiły, że 1 listopada podróże komunikacją miejską będą bezpłatne. Takie działanie ma na celu zachęcenie mieszkańców do przejazdów autobusami i tramwajami, co pomoże rozładować ruch samochodowy w okolicach cmentarzy.

Wszystkich Świętych. W Białymstoku, Bydgoszczy i w Katowicach przejazd komunikacją miejską będzie darmowy

Jednym z miast, które gwarantują swoim pasażerom bezpłatny przejazd komunikacją miejską w dniu Wszystkich Świętych jest Białystok. W stolicy województwa podlaskiego 1 listopada możemy podróżować za darmo wszystkimi pojazdami Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Za darmo podróżować będą także pasażerowie KZK Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, a więc mieszkańcy Katowic, Sosnowca, Gilowic, Mysłowic, Bytomia, Siemianowic Ślaskich i innych miast tzw. aglomeracji śląskiej. W dniu 1 listopada komunikacja miejska będzie darmowa także w Bydgoszczy.

1 listopada. Bezpłatny dojazd na cmentarz w Gorzowie, Lublinie i Zielonej Górze

W Gorzowie Wielkopolskim darmowy będzie przejazd wybranymi liniami autobusowymi. Bezpłatnie możemy podróżować tymi autobusami, które umożliwiają dojazd do Cmentarza Komunalnego przy ul. Żwirowej, czyli autobusami linii 105, 111, 132 oraz „C”.



Podróż wybranymi liniami komunikacji miejskiej będzie bezpłatna także w Lublinie. 1 listopada będziemy mogli wsiąść bez biletu do autobusów linii 162, 200 i 201, a w dniu 2 listopada (Zaduszki) do autobusów linii 162 i 200.

Bezpłatny dojazd do cmentarzy zapewnił swoim pasażerom także Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, gdzie w godzinach między 12.00 a 18.00 pasażerowie udający się na Cmentarz i w drodze powrotnej autobusami linii "0", "10", "30", "44", "80", "A", "C", "D", "G" i "H" mogą podróżować bez biletu.

