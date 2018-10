Zabójstwo Pauliny D. z Łodzi. Jest list gończy i rysopis podejrzanego

tilow3 godzinę temu Oceniono 24 razy 12

Gazeta popełnia błąd umożliwiając wstawianie komentarzy wszelkiej maści pisowskim idiotom. To jest niewyobrażalne, by w obliczu takiej tragedii podejmować próby zdobycia kapitału politycznego. Nie dociera do mnie stopień zezwierzęcenia tzw. prawdziwych Polaków. Zginęła młoda kobieta - pomódlcie się o nią! i nie piszcie kretyńskich tekstów, że zabili ją podobni do "lemingów".

Jestem ciekaw jak zareagują ci "patrioci" gdy w Anglii czy Niemczech zaczną wywlekać grzechy Polaków tam mieszkających. i zacznie się nagonka na gwałcicieli, zbirów, złodziei czy pospolitych bandytów, którzy reprezentują nas licznie poza granicami kraju. Co będą pisać, gdy wszystkich Polaków zacznie się równać z kryminalistami?