12 listopada wolny od pracy. Pytamy przechodniów. "Idea fantastyczna, wykonanie - zero!"

ramzes-ra 2 godziny temu Oceniono 16 razy 14

Prawidłowy komentarz.Propozycja byłaby godna rozważenia jak by była zgłoszona co najmniej kilka miesięcy temu. Czy rządzący nie rozumieją że taka decyzja nie może być podjęta "na kolanie" jak w filmie seksmisja? bo gospodarka przedsiębiorstwa, wiele instytucji i obywatele powinni mieć czas aby się do takiej decyzji przygotować.A straty budżetu rzędu miliardów zł mogły by być zminimalizowane ... Te.Pieniądze budżetowe to nie prywatne widzimisie, i o ich przychód powinni dbać rządzący bo jak ich braknie to rząd zwiększy podatki i zapłacą wszyscy obywatele. A dodatkowy dzień wolny będzie popierany przez etatowców a nie ludzi którzy mają płacone za akord bo ci zarobią w listopadzie mniej właśnie o ten dzień wolny.