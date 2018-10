Co się dzieje z tą pogodą? Wyjątkowe temperatury od rana. Dziś w Polsce uderzenie ciepła

Pogoda się zmieniła, bo z południa napływa nad Polskę fala ciepła. Poczujemy zwrotnikowe powietrze. W dzień temperatura sięgnie 22 stopni. Już rano było bardzo ciepło - nawet 19 st. C na południu kraju - donosi meteoprognoza.pl.

"Jest to z pewnością jeden z najcieplejszych poranków odnotowanych w końcówce października w całej historii pomiarów meteorologicznych" - donosi blog o pogodzie, Meteo Model.

Taka pogoda może dziwić. Na Twitterze komentujący dzielą się zdjęciami termometrów z różnych regionów Polski. W Warszawie o poranku było 15 st. C, we Wrocławiu 18 st. C - piszą.

Pogoda w kolejnych dniach

Dzisiejszy dzień ma być najcieplejszy, ale - jak podaje IMGW - wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do niedzieli - temperatura maksymalna w dzień wyniesie w większości kraju od 15 do 19 st. C, a miejscami sięgnie 20 st. C.

Deszcz może pojawić się dopiero w nocy z czwartku na piątek - informuje w specjalnym komunikacie pogodowym IMGW.

