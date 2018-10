Jerzy Owsiak przegrał w sądzie z Krystyną Pawłowicz. Musi opublikować przeprosiny i zapłacić

Na internetowych profilach lidera Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka mają być przez dwa tygodnie wyświetlane przeprosiny dla posłanki PiS Krystyny Pawłowicz - to efekt wyroku warszawskiego sądu po pozwie złożonym przez parlamentarzystkę. Owsiak ma przepraszać za słowa "niech pani spróbuje seksu" i nazwanie posłanki "najpodlejszym przykładem człowieka".

Krócej - przez dwie doby - mają być prezentowane przeprosiny za porównanie wypowiedzi Pawłowicz do sowieckich. Lider WOŚP musi też zapłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia - podaje "Gazeta Wyborcza".

Informację o nieprawomocnym wyroku Sądu Okręgowego potwierdził portalowi Gazeta.pl rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies. Jako pierwszy o decyzji sądu poinformował portal Niezalezna.pl.

Jerzy Owsiak o Krystynie Pawłowicz

Słowa "niech pani spróbuje seksu" padły w 2017 r. podczas festiwalu Przystanek Woodstock (obecnie funkcjonuje pod nazwą Pol’and’Rock Festival).

W trakcie przerwy pomiędzy spotkaniami w woodstockowej Akademii Sztuk Przepięknych, Owsiak przypomniał bardzo krytyczne słowa posłanki PiS, która kilka lat temu opisywała festiwal jako miejsce, gdzie dochodzi do "szczucia na Kościół". - Niech pani spróbuje seksu! - rzucił nagle Owsiak.

Poczuje pani motyle w brzuchu, rozluźnione plecy. Poczuje pani kwiat we włosach i przez to może się też w głowie poukładać

- kontynuował szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Publiczność zgromadzona w Akademii Sztuk Przepięknych przyjęła jego słowa bardzo entuzjastycznie. - Miłość do drugiej osoby, do kraju, historii, swoich bliskich, to jest coś, co jest niezwykle dla nas tutaj ważne, bo my to kreujemy - dodał chwilę później Owsiak.

Owsiak: Najpodlejszy przykład człowieka

Słowa Jerzego Owsiaka o "najpodlejszym przykładzie człowieka" pochodzą z kolei z kwietnia tego roku.

Krystyna Pawłowicz we wpisie na Twitterze "podsumowała" prezydentów Polski. "Polacy wybierali sobie na fotel Prezydenta RP: zdrajcę agenta, donosiciela, pijaka agenta, obciachowego 'bigosa'. W kolejce na 'tron' :

zdrajca tchórz kłamca nienawidzący Polski, A dla ostat. kompromitacji PL - człowiek ze Słupska... Polacy, co z nami?" - napisała.

"Krystyno Pawłowicz, jest Pani najpodlejszym przykładem człowieka, który nie ma mojej akceptacji do wypowiadania tak krzywdzących i złych słów. Twitterowy zlew pomyj Posłanki Pawłowicz o Prezydentach, nawet jeśli nie wymieniła ich nazwisk, powinien być ścigany z urzędu" - skomentował Jerzy Owsiak na swoim profilu na Facebooku.

Pawłowicz, Owsiak i... Bono

Natomiast do sowieckiego porównania doszło w kwietniu 2016 roku. Owsiak w krótkim filmie opublikowanym na swoim fanpage'u odniósł się do słów Krystyny Pawłowicz.

Pawłowicz na Facebooku zwracając się do wokalisty U2 - Bono - napisała: "Panie Bono, hiperinternacjonalisto! Niemcy mają dla Pana ok. 73 tysiące muzułmanów. Nie wiedzą gdzie i komu ich upchnąć. Są dla Pana, do zabrania od razu, z dostawą do domu, na rancho lub do apartamentu". Miała na myśli krytyczne słowa Bono o Polsce, którą podał jako przykład "hipernacjonalizmu".

"Tak, jak pani śmieje się z innych, tak ja śmieję się z pani. Po prostu nic głupszego nie widziałem, nie słyszałem. Wolę go nazwać identycznym jak wystąpienie Chruszczowa 60 lat temu. Głupi, sowiecki tekst" - skomentował Owsiak.