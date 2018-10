Prognoza długoterminowa pogody na ten tydzień. Czeka nas gwałtowne ocieplenie

W tym tygodniu możemy spodziewać się nagłego ocieplenia - będzie nawet do 22 stopni Celsjusza.

Jak informuje TVN Meteo, we wtorek będzie od 16 do 20 stopni, na początku listopada nieco się ochłodzi, ale i tak będzie ciepło - od 11 do 17 stopni.

Prognoza pogody na tydzień. Będzie ciepło

Na stronie Pogoda.gazeta.pl czytamy, że w Warszawie we wtorek będzie aż 22 stopnie! W kolejne dni będzie nieco chłodniej: najzimniej w sobotę (15 stopni), najcieplej w czwartek, czyli Dzień Wszystkich Świętych (18 stopni).

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że do niedzieli maksymalna temperatura w przeważającej części kraju wyniesie od 15 do 19 stopni, a miejscami nawet przekroczy 20 stopni.

Pogoda na koniec października. Wtorek bardzo wietrzny i ciepły

We wtorek będzie bardzo wietrznie - w całym kraju wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-70 km/h, a w górach nawet 120 km/h. Wtedy też będzie najcieplej - na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu nawet do 21-22 stopni.

Kolejne dni chłodniejsze - na północy kraju średnio 11-15 stopni (w czwartek nieco cieplej - do 17 stopni). W pozostałej części Polski ciepło - od 15 do 21 stopni. Najcieplej na południu.

IMGW prognozuje: Nie będzie przymrozków. Popada w nocy z czwartku na piątek

IMGW prognozuje, że w nocy nie będzie przymrozków - temperatura nie powinna spaść poniżej 3 stopni Celsjusza.

Wtorek, środa i czwartek pogodne - opady deszczu pojawią się w nocy z czwartku na piątek i będą przemieszczać się z zachodu na wschód.

Dla porównania IMGW podał maksymalną temperaturę w analogicznym okresie w zeszłym roku. Na przełomie października i listopada 2017 r. było od 9 do 13 stopni.