Zgierz. Koparka uszkodziła gazociąg. Ewakuowano prawie 800 uczniów

770 uczniów zostało ewakuowanych ze szkoły w Zgierzu (województwo łódzkie). Było to konieczne ze względu na ulatniający się gaz, który wydobywał się z uszkodzonego przez koparkę gazociągu.

Uszkodzony gazociąg w Zgierzu. Ewakuowano prawie 800 uczniów

Do uszkodzenia gazociągu w Zgierzu doszło około godziny 13:00. Obok mieści się Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta. Ulatniający się gaz przyczynił się do podtrucia trzech osób - jednej osoby dorosłej oraz dwóch uczniów. Prawdopodobnie będą one hospitalizowane.

Na miejscu zdarzenia pojawiły się cztery zastępy straży pożarnej. Funkcjonariusze straży zabezpieczyli wyciek gazu, a sytuacja została opanowana. 770 ewakuowanych uczniów zostało skierowanych do okolicznej sali gimnastycznej. Zajęcia lekcyjne w szkole przy ul. Musierowicza w Zgierzu zostały dziś odwołane.