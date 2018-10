Wszystkich Świętych w Olsztynie. Zamknięte ulice, zmiany w ruchu komunikacji miejskiej

Podczas tegorocznych obchodów dnia Wszystkich Świętych zasady ruchu drogowego na niektórych ulicach niedaleko największych nekropolii w Olsztynie zostaną czasowo zmienione. Oto najważniejsze z informacji, o których należy pamiętaj, chcąc udać się samochodem na cmentarz przy ul Wadąskiej w Dywitach lub na cmentarz przy ul. Poprzecznej.

Wszystkich Świętych w Olsztynie. Ulica Wadąska będzie przejezdna tylko w jedną stronę

Zobacz schemat organizacji komunikacji miejskiej na 1 listopada [MAPA] >>>

Jak informuje Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,w nocy ze środy (31 października) na czwartek (1 listopada) ulica Wadąska - od skrzyżowania z aleją Wojska Polskiego do Kieźlin - stanie się drogą jednokierunkową,a własnym samochodem do cmentarza będzie można dojechać jedynie od strony Kieźlin. Należy jednak pamiętać, że dojazd do głównej bramy cmentarza będzie możliwy wyłącznie środkami komunikacji miejskiej. Ruch dwukierunkowy na ulicy Wadąskiej zostanie utrzymany tylko i wyłącznie dla komunikacji miejskiej, taksówek oraz rowerów. Należy pamiętać także, że w dniu Wszystkich Świętych policjanci kierujący ruchem przywrócą dwukierunkowość na całej ulicy Wadąskiej w godzinach popołudniowych. Nie można jednak powiedzieć, o której godzinie to się stanie - policja podejmie taką decyzję w oparciu o informacje o natężenia ruchu w okolicach cmentarza i na drogach dojazdowych.

Olsztyn - 1 listopada 2018. Ulica Erdmanowej udostępniona wyłącznie pieszym

ZDZiT poinformował także o tym, w jaki sposób zostanie zorganizowany ruch przy nekropolii przy ulicy Poprzecznej. Na stronie internetowej Zarząu Dróg, Zieleni i Transportu czytamy: "Do cmentarza przy ulicy Poprzecznej będzie można dojechać ulicą Zientary-Malewskiej i od ulicy Borowej. Ulica Poprzeczna od skrzyżowania z ul. Cichą do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie drogą jednokierunkową (możliwość przejazdu wyłącznie w kierunku do Jagiellońskiej). Ulice Cicha i Abramowskiego będą wyłączone z ruchu. Poruszać się po nich będą mogły jedynie osoby mieszkające przy tej okolicy, autobusy komunikacji miejskiej, taksówki i służby miejskie. Ulica A. Erdmanowej - jak co roku - będzie udostępniona wyłącznie pieszym. Tam też będą ustawione stoiska ze zniczami i kwiatami. Inny dojazd do cmentarza będzie możliwy od strony północnej od ul. Borowej".

Wszystkich Świętych. W Olsztynie kilka dodatkowych linii autobusowych

W dniu 1 listopada należy także pamiętać o zmianach, które wystąpią w rozkładzie niektórych linii autobusowych. Aby rozładować ruch samochodowy, zarządzający ruchem drogowym w Olsztynie postanowili zmienić trasę niektórych linii regularnych, ale także uruchomić kilka linii specjalnych, jeżdżących w stronę cmentarzy.



W dzień Wszystkich Świętych komunikacja miejska będzie funkcjonować według poniższego planu:

Linia 117 - w godz. 7:00-18:00 wszystkie kursy wydłużone do miejscowości Dywity. W godz. 7:00-11:00 kursy co 30 min, w godz. 11:00-18:00 co 20 min





- w godz. 7:00-18:00 wszystkie kursy wydłużone do miejscowości Dywity. W godz. 7:00-11:00 kursy co 30 min, w godz. 11:00-18:00 co 20 min Linia 126 - w godz. 7:00-21:00 wszystkie kursy wydłużone do krańca Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia. W godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 wszystkie kursy wydłużone do krańca Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia. W godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min Linia C11 - w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Gutkowo - Bałtycka - Grunwaldzka - Mochnackiego - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego - Reymonta - Cicha - Cmentarz Poprzeczna (z powrotem: Cicha - Poprzeczna - Jagiellońska). W godz. 7:00-21:00 kursy co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Gutkowo - Bałtycka - Grunwaldzka - Mochnackiego - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego - Reymonta - Cicha - Cmentarz Poprzeczna (z powrotem: Cicha - Poprzeczna - Jagiellońska). W godz. 7:00-21:00 kursy co 20 min Linia C16 - w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Osiedle Mazurskie - 5 Wileńskiej Brygady AK - Wyszyńskiego - Żołnierska - Kościuszki - Niepodległości - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kopernika - pl. Pułaskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika) - Limanowskiego - Niedziałkowskiego (z powrotem: Żeromskiego) - Jagiellońska - Reymonta - Cicha - Cmentarz Poprzeczna (z powrotem: Cicha - Poprzeczna - Jagiellońska). W godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Osiedle Mazurskie - 5 Wileńskiej Brygady AK - Wyszyńskiego - Żołnierska - Kościuszki - Niepodległości - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kopernika - pl. Pułaskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika) - Limanowskiego - Niedziałkowskiego (z powrotem: Żeromskiego) - Jagiellońska - Reymonta - Cicha - Cmentarz Poprzeczna (z powrotem: Cicha - Poprzeczna - Jagiellońska). W godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min Linia C17 - w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Osiedle Generałów - Wilczyńskiego - Krasickiego - Synów Pułku -

Wyszyńskiego - Żołnierska - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego -

Jagiellońska - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia

w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Osiedle Generałów - Wilczyńskiego - Krasickiego - Synów Pułku - Wyszyńskiego - Żołnierska - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego - Jagiellońska - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min Linia C26 - w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Dworcowa-Przychodnia - Dworcowa - Dworzec Główny - Partyzantów -

Limanowskiego - Jagiellońska - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia

w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Dworcowa-Przychodnia - Dworcowa - Dworzec Główny - Partyzantów - Limanowskiego - Jagiellońska - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min Linia C36 - w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Bartąska-Rondo - Bartąska - Wilczyńskiego - Sikorskiego - Tuwima - Warszawska

- Śliwy - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema

(z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego - Jagiellońska - Wadąg - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia

w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min





- w godz. 7:00-21:00 uruchomienie linii na trasie: Bartąska-Rondo - Bartąska - Wilczyńskiego - Sikorskiego - Tuwima - Warszawska - Śliwy - Szrajbera - Pieniężnego (z powrotem: 11 Listopada - pl. Jedności Słowiańskiej) - Piłsudskiego - Kościuszki - Kętrzyńskiego - pl. Bema (z powrotem: Kopernika - pl. Pułaskiego) - Limanowskiego - Jagiellońska - Wadąg - Kieźliny - Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia w godz. 7:00-9:00 kursy co 15 min, w godz. 9:00-18:00 co 10 min, w godz. 18:00-21:00 co 20 min Linie 108 i 112: w dniu 01.11.2018 r. (czwartek), z uwagi na zmienioną organizację ruchu w rejonie cmentarza w Dywitach, funkcjonują wg specjalnego rozkładu jazdy na trasie Dworzec Główny - Dywity przez Słupy i Różnowo (z zajazdem do Kieźlin w godz. 5:00-8:00 i 18:00-23:00)

Zaduszki w Olsztynie. Ruch samochodowy i autobusowy zacznie wracać do normy

Czy w piątek 2 listopada (Zaduszki) funkcjonowanie ruchu autobusowego w Olsztynie nadal będzie zmienione? Większość autobusów będzie kursować według codziennego rozkładu jazdy, jednak zapowiedziano dwie niewielkie zmiany:

Linia 116 - w godz. 8:30-18:00 dodatkowe kursy na odcinku Osiedle Mazurskie - Cmentarz Poprzeczna; kursy co 15 min

Linie 117, 126 - w godz. 8:00-18:00 wszystkie kursy wydłużone do krańca Cmentarz Dywity-Brama Wschodnia; kursy co 15 min

Olsztyn. Którymi autobusami można dojechać do największych cmentarzy?

Na koniec przypomnijmy, że w dniu 1 listopada do cmentarza Dywity najwygodniej jest dojechać autobusami linii: 117, 126, C17, C26 oraz C36, a do cmentarza na ul. Poprzecznej liniami nr: 108, 109, 112, 116, 126, 131, 136, C11, C16, C17, C26, C36.

2 listopada do cmentarz Dywity najlepiej kierować się autobusami nr: 108, 112, 117, 126, a na cmentarz przy ul. Poprzecznej - 108, 109, 112, 116, 126, 131, 136