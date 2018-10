Tęczowy Piątek. MEN sprawdza, czy szkoły nie złamały prawa oświatowego. "Akcja miała charakter marginalny"

jan700 21 minut temu Oceniono 5 razy -3

Odbyt zbudowany jest z „pojedynczej warstwy nabłonka kolumnowego, który nie tylko nie stanowi ochrony przed urazami, lecz nawet sprzyja wchłanianiu zawartych w spermie antygenów. Dodatkowo wokół jelita grubego skupione są guzki limfatyczne, co ułatwia atakowanie przez wirusy bezpośrednio układu odpornościowego”. Odbyt nie jest sprężysty jak pochwa i nie wydziela śluzu. Tkanki odbytu podczas penetracji podatne są na uszkodzenia. Zwieracz może pęknąć i dochodzi do krwawień. Uszkodzenia odbytu powodują ropne owrzodzenia, mięsak Kaposiego, łuszczyce znaną jako syndrom Kobnera, zapalenie jelita grubego oraz brodawki weneryczne. Stosunki analne prowadzą też do osłabienia zwieracza i mimowolnego popuszczania stolca. Wagina nie dopuszcza spermy do krwiobiegu, sperma w odbycie powoduje reakcje immunologiczne, nadmiernie wydzielane są limfocyty B co prowadzi do rozregulowania systemu odpornościowego. W konsekwencji seks analny prowadzi do większej podatności na choroby. Uczestnicy seksu analnego łatwiej zapadają na żółtaczkę, opryszczkę, cytomegalie, amebozę, lambliozę, zakażenie pałeczkami Shigella, AIDS.



Szkodliwość dla zdrowia seksu analnego sprawia, że nie można zgodzić się na żądania środowisk homoseksualnych które domagają się by chore homoseksualne praktyki traktować na równi z praktykami heteroseksualnymi i oswajać z nimi szkolne dzieci.

(prawy.pl)