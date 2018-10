Wszystkich Świętych - Zielona Góra. Zmiany w ruchu komunikacji miejskiej 1 listopada 2018

Podobnie jak w innych dużych miastach, także w Zielonej Górze zdecydowano się na uruchomienie dodatkowych linii autobusowych oraz zapewnienie pasażerom darmowego przejazdu w kierunku cmentarzy podczas dnia Wszystkich Świętych i Zaduszek. Takie działanie ma na celu zmniejszenie ruchu samochodowego w okolicach nekropolii.

Wszystkich Świętych w Zielonej Górze. Darmowy przejazd wybranymi liniami autobusowymi

Zgodnie z zapowiedzią Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze, w dniu 1 listopada pasażerowie linii "0", "10", "30", "44", "80", "A", "C", "D", "G" i "H" mogą skorzystać z bezpłatnego przejazdu w godzinach od 12:00 do 18:00. Autobusy w Zielonej Górze będą kursować według poniższego planu:

Autobusy linii nr "0" z częstotliwością co 20 minut:

- z ulicy Botanicznej w godzinach od 08:10 do 19:10,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 08:37 do 18:37,

a po godzinie 19:00 według świątecznego rozkładu jazdy.





- z ulicy Botanicznej w godzinach od 07:02 do 18:32,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 07:32 do 19:32,

a po godzinie 19:32 według świątecznego rozkładu jazdy.

Pozostałe autobusy będą kursowały jak w dni świąteczne.

We Wszystkich Świętych zostaną także uruchomione specjalne linie autobusowe, ułatwiające dojazd na cmentarz komunalny przy ul. Wrocławskiej oraz na cmentarz w Jędrzychowie. Linie te kursować będą według podanego poniżej schematu:

Dojazd na cmentarz przy ul. Wrocławskiej:

Linia numer "10" na stałej trasie . Autobusy będą kursowały z częstotliwością co 40 minut:

- z ulicy Batorego w godzinach od 08:28 do 17:08,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 09:14 do 17:54.





- z ulicy Zawadzkiego "Zośki" w godzinach od 08:07 do 17:07,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 08:36 do 17:46.





- z Os. Śląskiego w godzinach od 09:00 do 17:00,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 09:30 do 17:30.





- z ulicy Batorego w godzinach od 08:56 do 17:36,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 09:47 do 18:27.





- z Jędrzychowa w godzinach od 08:34 do 16:34,

- z ulicy Wrocławskiej w godzinach od 09:10 do 17:10.

Na wspólnym odcinku tras od przystanku "Biblioteka Wojewódzka" do ulicy Wrocławskiej (w obu kierunkach) autobusy linii: "0", "80" i "D" od godziny 08:54 do godziny 18:04 będą kursowały na przemian co 5 minut.

Dojazd na cmentarz w Jędrzychowie:

Linia oznaczona literą "G" - z Dworca PKP trasą: Boh. Westerplatte, al. Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Michalskiego, Botaniczna, Nowojędrzychowska, Mieczykowa, Os. Kwiatowe. Autobusy będą kursowały z częstotliwością co 60 minut:

- z Dworca PKP w godzinach od 08:56 do 16:56,

- z Os. Kwiatowego w godzinach od 09:19 do 17:19.