Koszalin. Ewakuacja basenu, 11 dzieci w szpitalu. "Powstała chmura śmierdzącego dymu"

W poniedziałek kilkoro uczniów szkoły sportowej w Koszalinie źle się poczuło podczas zajęć prowadzonych na basenie przy ul. Głowackiego - podaje RMF FM.

Kilkoro dzieci w wieku 10-11 lat poczuło się źle podczas kąpieli w jacuzzi. 11 z nich trafiło do szpitala. Około 60 osób - poza dziećmi także nauczycieli, ratowników i obsługę techniczną - ewakuowano z basenu.

Koszalin. Żrący dym na basenie. Ewakuacja

- Mieliśmy niefortunny wypadek. Pani sprzątająca, myjąc wannę do masażu zmieszała dwa środki chemiczne. To nie są środki inne niż w domu. Tylko oczywiście o innym stężeniu. Powstała chmura śmierdzącego dymu. Dzieci zaczęły to wdychać. Niektóre źle się poczuły. Trenerzy wszystkie dzieci ewakuowali. Poinformowaliśmy też służby- powiedziała RMF FM Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie.

Po powstaniu dymu, dzieci zostały ewakuowane przez nauczycieli. Uczniowie podkreślali, że dym powodował problemy z oddychaniem i doprowadzał je do kaszlu.

Na koszalińskim basenie trwa obecnie wietrzenie pomieszczeń. O tym, kiedy ponownie obiekt zostanie oddany do użytku, zadecydują służby sanitarne i ZOS.